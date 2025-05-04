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В Польше напомнили, чем страна обязана СССР

Myśl Polska: Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации
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Global Look Press

Польша обязана СССР освобождением от оккупации страны фашистской Германией, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории. Об этом пишет издание Myśl Polska.

Как говорится в статье, во время немецкой оккупации поляков презирали, депортировали в лагеря и ежедневно подвергали ликвидации.

«Во времена Польской Народной Республики восстанавливались разрушенные города, строились новые жилые массивы и школы, развивалась сильная промышленность и современное сельское хозяйство, вспоминались величайшие произведения польской культуры и активизировалась польская научно-техническая мысль», — сказано в публикации.

В ней также упоминается, что Красная армия потеряла в боях за освобождение Польши свыше 600 тысяч солдат. При этом Польская Народная армия также принимала участие в боях за освобождение своей родины.

«Используя придуманный лозунг декоммунизации <…> памятники братства по оружию начали сносить, несмотря на то, что, как показали исследования, польское общественное мнение изначально этого не требовало», — отмечается в материале.

Кроме того, в статье подчеркивается, что неблагодарность во внешней политике Польши может привести к негативным последствиям для нее, так как в будущем Варшаве может понадобиться помощь России из-за усиления украинского и немецкого национализма.

До этого депутат польского парламента Пшемыслав Виплер заявил, что Польше рано или поздно будет необходимо вернуться к нормализации отношений с Россией.

Ранее в Польше заявили, что страна не готова ни к какой войне.

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