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Президент Мексики отвергла идею о размещении в стране войск США

Президент Мексики Шейнбаум отвергла намерение США размещать в стране свои войска
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Henry Romero/Reuters

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла идею американского лидера Дональда Трампа о размещении в стране американских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

«Нет, президент Трамп, территория неприкосновенна, суверенитет неприкосновенен, суверенитет не продается», — сказала Шейнбаум во время выступления на открытии университета в столичном районе Тескоко.

Она подчеркнула, что сотрудничество Мексики и США возможно, однако лишь в случае, если каждая страна работает на своей территории.

3 мая агентство Reuters сообщало, что США инициируют создание новой военной зоны вдоль мексиканской границы. По данным журналистов, длина новой военной зоны составляет 102 км и охватывает территорию к востоку от границ штатов Техас и Нью-Мексико, в районе Эль-Пасо.

В начале марта американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не собираются вторгаться в Мексику и не хотят ухудшать отношения с Мексикой, надеясь, что власти этой страны сами примут меры для борьбы с картелями. Таким образом они помогут и мексиканскому, и американскому народу, подчеркнул политик.

Ранее Трамп заявил, что с ним хотят встретиться представители всех государств.

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