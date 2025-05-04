Президент Мексики отвергла идею о размещении в стране войск США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла идею американского лидера Дональда Трампа о размещении в стране американских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

«Нет, президент Трамп, территория неприкосновенна, суверенитет неприкосновенен, суверенитет не продается», — сказала Шейнбаум во время выступления на открытии университета в столичном районе Тескоко.

Она подчеркнула, что сотрудничество Мексики и США возможно, однако лишь в случае, если каждая страна работает на своей территории.

3 мая агентство Reuters сообщало, что США инициируют создание новой военной зоны вдоль мексиканской границы. По данным журналистов, длина новой военной зоны составляет 102 км и охватывает территорию к востоку от границ штатов Техас и Нью-Мексико, в районе Эль-Пасо.

В начале марта американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не собираются вторгаться в Мексику и не хотят ухудшать отношения с Мексикой, надеясь, что власти этой страны сами примут меры для борьбы с картелями. Таким образом они помогут и мексиканскому, и американскому народу, подчеркнул политик.

Ранее Трамп заявил, что с ним хотят встретиться представители всех государств.