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США создают новую военную зону вдоль мексиканской границы

США намерены создать новую военную зону вдоль границы с Мексикой
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AP

США инициируют создание новой военной зоны вдоль мексиканской границы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации агентства, длина новой военной зоны составляет 102 км и охватывает территорию к востоку от границ штатов Техас и Нью-Мексико, в районе Эль-Пасо.

Американские военнослужащие, как сообщает Reuters, получат возможность задерживать мигрантов и нарушителей границы, после чего будет происходить передача задержанных пограничному патрулю или другим правоохранительным структурам.

В апреле администрация Трампа объявила полосу площадью 440 квадратных километров вдоль границы Нью-Мехико «зоной национальной обороны».

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не собираются вторгаться в Мексику. Он отметил, что США не хотят ухудшать отношения с Мексикой и надеются, что власти этой страны сами примут меры для борьбы с картелями. Таким образом они помогут и мексиканскому, и американскому народу, подчеркнул политик.

Ранее в США уличили Украину в продаже американского оружия наркокартелям из Мексики.

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