США создают новую военную зону вдоль мексиканской границы

США инициируют создание новой военной зоны вдоль мексиканской границы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации агентства, длина новой военной зоны составляет 102 км и охватывает территорию к востоку от границ штатов Техас и Нью-Мексико, в районе Эль-Пасо.

Американские военнослужащие, как сообщает Reuters, получат возможность задерживать мигрантов и нарушителей границы, после чего будет происходить передача задержанных пограничному патрулю или другим правоохранительным структурам.

В апреле администрация Трампа объявила полосу площадью 440 квадратных километров вдоль границы Нью-Мехико «зоной национальной обороны».

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не собираются вторгаться в Мексику. Он отметил, что США не хотят ухудшать отношения с Мексикой и надеются, что власти этой страны сами примут меры для борьбы с картелями. Таким образом они помогут и мексиканскому, и американскому народу, подчеркнул политик.

Ранее в США уличили Украину в продаже американского оружия наркокартелям из Мексики.