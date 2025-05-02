На Украине обвинили депутатов Рады в продаже страны

Верховная рада Украины несет гораздо большую ответственность за минеральную сделку с США, нежели президент страны Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Просто напомню, что всю ответственность за продажу Родины под видом «договора о минералах» несут не Зеленский, и даже не (премьер-министр Украины Денис. — «Газета.Ru») Шмыгаль — а народные депутаты, которые это соглашение будут ратифицировать», — написал политик.

По его словам, президент потерял 20% территории страны, «уложил в землю» 1 млн человек, украл $50 млрд и, чтобы не нести за все это ответственность, передал Соединенным Штатам в «вечное» пользование украинские ископаемые.

«Кто он после этого? И кто вы, что это проглотили?» — обратился Дубинский к парламентариям.

На этой неделе США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения.

Ранее в США усомнились, что сделка по ресурсам с Украиной принесет «реальную выгоду».