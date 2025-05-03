Орбан возмутился признанием партии АдГ правоэкстремистской организацией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился признанием немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Что, черт возьми, происходит в Германии? Вы можете положиться на нас», — подчеркнул он, отметив в публикации аккаунт сопредседателя АдГ Алис Вайдель.

Накануне контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позже адвокаты АдГ направили Федеральному ведомству по охране конституции (контрразведке) ФРГ предупреждение после признания фракции правоэкстремистской. Из документа следует, что контрразведка Германии должна отозвать свое решение до 5 мая. Если она этого не сделает, то адвокаты посоветуют руководству АдГ подать иск в суд.

Ранее ФРГ объяснила Штатам, почему признала «Альтернативу для Германии» экстремистской.