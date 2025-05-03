Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан возмутился признанием партии АдГ правоэкстремистской организацией

Орбан выразил недовольство признанием АдГ правоэкстремистской организацией
close
Sebastian Willnow/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился признанием немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Что, черт возьми, происходит в Германии? Вы можете положиться на нас», — подчеркнул он, отметив в публикации аккаунт сопредседателя АдГ Алис Вайдель.

Накануне контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позже адвокаты АдГ направили Федеральному ведомству по охране конституции (контрразведке) ФРГ предупреждение после признания фракции правоэкстремистской. Из документа следует, что контрразведка Германии должна отозвать свое решение до 5 мая. Если она этого не сделает, то адвокаты посоветуют руководству АдГ подать иск в суд.

Ранее ФРГ объяснила Штатам, почему признала «Альтернативу для Германии» экстремистской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами