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Глава МИД обосновал право Ирана на использование ядерной энергии в мирных целях

Глава МИД Арагчи: Иран имеет право на обладание полным ядерным топливным циклом
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Iranian Presidency/Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в эфире телеканала «Аль-Манар», что у народа исламской республики есть право использовать ядерную энергию в мирных целях.

По словам дипломата, страна привержена своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, но «имеет право на обладание полным ядерным топливным циклом». Министр отметил, что некоторые другие участники договора обогащают уран, но «полностью отвергают» ядерное оружие.

«Иран придерживается ответственного подхода к выбору дипломатического пути разрешения искусственного кризиса вокруг его мирной ядерной программы», — сказал Арагчи.

Он добавил, что для этого необходимы «серьезная воля и реалистичное видение с другой стороны», однако сейчас действия и заявления США противоречат друг другу, а угрозы в адрес Тегерана и санкции вызывают сомнения по поводу желания Вашингтона придерживаться дипломатического пути решения вопроса о ядерной программе республики.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио перед четвертым раундом переговоров Тегерана и Вашингтона заявил, что, если они власти Ирана хотят мирной атомной энергии, они должны разрешить доступ инспекторов любого вида на соответствующие объекты.

Ранее Трамп призвал страны не покупать нефть у Ирана под угрозой санкций.

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