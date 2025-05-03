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Индия и РФ намерены развивать сотрудничество в сфере медиа

Индия и Россия хотят развивать сотрудничество в сфере медиа и развлечений
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Индия и Россия подтвердили свою приверженность к углублению сотрудничества в области медиа и развлекательных технологий. Об этом ТАСС сообщили представители российской делегации, участвующей в Международном форуме по аудиовизуальным и развлекательным технологиям WAVES в Мумбаи.

В ходе встречи заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэллы Черкесовой и министра информации и вещания Индии Ашвини Вайшнава обсуждались перспективы сотрудничества в сфере СМИ, включая информационно-коммуникационные технологии.

«Обсудили сотрудничество в сфере СМИ, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий. Стороны подтвердили общую приверженность развитию сотрудничества по данным направлениям», — говорится в заявлении.

Сегодня сообщалось, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе делегации прибыл в индийский город Мумбаи во главе делегации РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит войны между Индией и Пакистаном.

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