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Володин прибыл в Мумбаи

Председатель Госдумы Володин прибыл в Мумбаи во главе делегации РФ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе делегации прибыл в индийский город Мумбаи. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Здесь пройдут встречи Председателя ГД с руководством штата Махараштра. Стороны обсудят вопросы межрегионального сотрудничества России и Индии и реализацию совместных инфраструктурных проектов», — сообщили в пресс-службе

Махараштра — второй по населению штат страны и третий по площади. Город Мумбаи, который является столицей штата, считается финансовым центром Индии. На территории Махараштры расположены шесть промышленных парков, работа которых связана с IT-индустрией.

В свою очередь Володин сообщал, что

В преддверии визита Володин отмечал, что Индия является стратегическим партнером России, и страны связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям, подчеркивал председатель Госдумы, добавляя, что постарается активизировать парламентское взаимодействие.

Поездка в Индию должна была состояться еще в декабре 2024 года, но ее перенесли из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее Путин заявил о готовности нарастить торговлю с Индией по нескольким направлениям.

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