Президенту Польши напомнили о скорой отставке

Премьер Польши Туск в День конституции напомнил президенту Дуде об отставке

Премьер-министр Польши Дональд Туск в День конституции напомнил президенту страны Анджею Дуде, что тот скоро уйдет в отставку. Об этом глава польского правительства написал в соцсети Х.

«Слушая сегодня последнюю речь президента Дуды по случаю 3 мая, давайте вспомним о значении слов президентской присяги: «Я торжественно клянусь, что буду верен положениям конституции», — написал Туск.

Также польский премьер призвал Польшу выбрать президента, который будет верен этой присяге.

Дуда и Туск принадлежат к противоборствующим политическим силам, что приводит к затруднению в работе правительства. Например, Дуда отказывается подписывать законы, инициированные кабмином и принятые парламентом.

20 апреля во время теледебатов кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк, считающийся русофилом, спросил у своего оппонента — спикера польского сейма Шимона Холовня, провалится ли тот в землю от стыда, если страна изменит курс на налаживание отношений с Россией. Тогда его заподозрили в связи с российскими властями, которые якобы платят за позицию политика. Оппонент Мацяка назвал его «адвокатом военного преступника». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше призвали обзавестись ядерным оружием.