Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк во время теледебатов со спикером польского сейма Шимоном Холовня намекнул, что поддерживает президента России Владимира Путина, пишет Onet. Мацяка называют «путинским кандидатом».
«Пан маршал — второе лицо в государстве, но, на мой взгляд, он произнес предосудительные слова, такие как угрозы и оскорбления в адрес президента Российской Федерации. У меня вопрос: если мы изменим курс на хорошие отношения с Россией, вы провалитесь сквозь землю от стыда из-за своих слов о том, что вы втоптали Путина в землю?» — заявил Мацяк.
Его оппонент спросил, берет ли Мацяк деньги у Путина, или поддерживает его на волонтерских началах. Холовня назвал российского президента военным преступником, а Мацяка — его адвокатом.
Мацяк также негативно высказывался в отношении американской компании «Вестингауз», которая планирует подписать с Варшавой соглашение на строительство польской атомной электростанции.
Пророссийский кандидат
Мацей Мацяк родился 30 августа 1970 года. Раньше он руководил польским телеканалом CW 24tv, однако затем стал развивать свой YouTube-канал, где собрал несколько десятков тысяч подписчиков.
Мацяк уже принимал участие в выборах в сеймик Куявско-Поморского воеводства (орган местного самоуправления), в местный избирательный округ, баллотировался на пост мэра Влоцлавека (его родной город), но нигде ему не удалось одержать победу. В 2025 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Польши, собрав 100 тысяч подписей поляков. Мацяк стал одним из самых узнаваемых кандидатов предвыборной гонки, хотя он не входит в правящие партии. 11 апреля политик принял участие в дебатах, после чего количество поисковых запросов о нем кратно возросло.
Мацяк хочет поднять налоги для обеспеченных граждан и компаний, расширить пенсионные выплаты и программы социального обеспечения. Он хвалит Китай, Россию и Венгрию.
Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что Мацяк незаконно зарегистрировал свою кандидатуру. Он призвал провести в его отношении расследование. Политика также обвиняют в русофильстве, хотя сам Мацяк это отрицает.
Польша негативно настроена к России
В течение долгого времени польские официальные лица высказываются в негативном ключе в отношении России. Так, в начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что Россия должна «проиграть гонку вооружений», которую начала после старта СВО. Туск утверждает, что ЕС может выиграть в таком соревновании, если примет некие меры в обороне.
Также Туск предложил увеличить численность войск на границе:
«Буду также разговаривать о необходимости увеличения присутствия европейских войск и войск НАТО на границах с РФ и Белоруссией».
В январе профессор Варшавского университета, обозреватель местной газеты Mysl Polska Витольд Модзелевский назвал польскую русофобию ключевым политическим инструментом воздействия:
«Русофобия была частью <...> бесплодной борьбы, которая поглощает значительную часть сил нашего политического класса».
По словам профессора, русофобия встречается и в действующей власти, и в оппозиции. При этом они якобы соревнуются в сфере антироссийской риторики. Русофобия прослеживается и в СМИ Польши. После начала СВО ненависть к России, которая и раньше была достаточно сильной, стала ключевым направлением всех политических представителей.