Во время теледебатов кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк, считающийся русофилом, спросил у своего оппонента, провалится ли тот в землю от стыда, если страна изменит курс на налаживание отношений с Россией. Тогда его заподозрили в связи с российскими властями, которые якобы платят за позицию политика. Оппонент Мацяка назвал его «адвокатом военного преступника».

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк во время теледебатов со спикером польского сейма Шимоном Холовня намекнул, что поддерживает президента России Владимира Путина, пишет Onet. Мацяка называют «путинским кандидатом».

«Пан маршал — второе лицо в государстве, но, на мой взгляд, он произнес предосудительные слова, такие как угрозы и оскорбления в адрес президента Российской Федерации. У меня вопрос: если мы изменим курс на хорошие отношения с Россией, вы провалитесь сквозь землю от стыда из-за своих слов о том, что вы втоптали Путина в землю?» — заявил Мацяк.

Его оппонент спросил, берет ли Мацяк деньги у Путина, или поддерживает его на волонтерских началах. Холовня назвал российского президента военным преступником, а Мацяка — его адвокатом.

Мацяк также негативно высказывался в отношении американской компании «Вестингауз», которая планирует подписать с Варшавой соглашение на строительство польской атомной электростанции.

Пророссийский кандидат

Мацей Мацяк родился 30 августа 1970 года. Раньше он руководил польским телеканалом CW 24tv, однако затем стал развивать свой YouTube-канал, где собрал несколько десятков тысяч подписчиков.

Мацяк уже принимал участие в выборах в сеймик Куявско-Поморского воеводства (орган местного самоуправления), в местный избирательный округ, баллотировался на пост мэра Влоцлавека (его родной город), но нигде ему не удалось одержать победу. В 2025 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Польши, собрав 100 тысяч подписей поляков. Мацяк стал одним из самых узнаваемых кандидатов предвыборной гонки, хотя он не входит в правящие партии. 11 апреля политик принял участие в дебатах, после чего количество поисковых запросов о нем кратно возросло.

Мацяк хочет поднять налоги для обеспеченных граждан и компаний, расширить пенсионные выплаты и программы социального обеспечения. Он хвалит Китай, Россию и Венгрию.

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что Мацяк незаконно зарегистрировал свою кандидатуру. Он призвал провести в его отношении расследование. Политика также обвиняют в русофильстве, хотя сам Мацяк это отрицает.

«Это не вывод войск». Почему американские военные покидают польскую базу Вашингтон перебазирует американскую военную технику и личный состав из Жешув-Ясенки на другие... 08 апреля 21:19

Польша негативно настроена к России

В течение долгого времени польские официальные лица высказываются в негативном ключе в отношении России. Так, в начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что Россия должна «проиграть гонку вооружений», которую начала после старта СВО. Туск утверждает, что ЕС может выиграть в таком соревновании, если примет некие меры в обороне.

Также Туск предложил увеличить численность войск на границе:

«Буду также разговаривать о необходимости увеличения присутствия европейских войск и войск НАТО на границах с РФ и Белоруссией».

В январе профессор Варшавского университета, обозреватель местной газеты Mysl Polska Витольд Модзелевский назвал польскую русофобию ключевым политическим инструментом воздействия:

«Русофобия была частью <...> бесплодной борьбы, которая поглощает значительную часть сил нашего политического класса».

По словам профессора, русофобия встречается и в действующей власти, и в оппозиции. При этом они якобы соревнуются в сфере антироссийской риторики. Русофобия прослеживается и в СМИ Польши. После начала СВО ненависть к России, которая и раньше была достаточно сильной, стала ключевым направлением всех политических представителей.