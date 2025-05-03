В Кремле прокомментировали возможность визита Рубио в Москву на 9 Мая

Песков: в Кремле нет данных о визите Рубио в Москву на празднование Дня Победы

В Кремле не располагают данными, согласно которым госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Москву в День Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Сейчас американские СМИ дают много различных сообщений. Иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией», — сказал представитель Кремля.

1 мая сообщалось, что на параде Победы в Москве может присутствовать высокопоставленный представитель США. Не исключалось, что речь шла о Рубио. Ранее западные СМИ писали о возможном визите в РФ президента США Дональда Трампа, однако и в Кремле, и в Белом доме быстро опровергли такую возможность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Рубио имеет полное право посетить парад Победы в Москве 9 мая, поскольку его страна входила в антигитлеровскую коалицию. Он напомнил, что в период Второй мировой войны Великобритания и США были союзниками СССР.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне могут провести военный парад в день рождения Трампа.