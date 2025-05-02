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В Вашингтоне могут провести военный парад в день рождения Трампа

AP: в США хотят провести парад в честь юбилея армии в день рождения Трампа
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Reuters

Администрация США рассматривает возможность проведения масштабного военного парада 14 июня, приуроченного к 250-летию вооруженных сил страны. Как сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на внутренние документы, дата мероприятия совпадает с 79-летним юбилеем экс-президента Дональда Трампа.

Официального подтверждения пока нет.

Парад предполагается провести на Национальной аллее в Вашингтоне. В нем могут принять участие около 6,3 тыс. военнослужащих, включая танковые и пехотные подразделения, армейские оркестры и парашютистов. Расходы оцениваются в десятки миллионов долларов — средства пойдут на транспортировку техники, размещение личного состава и организацию мероприятия.

Отмечается, что идея военного парада была предложена Трампом еще во время его первого срока, но тогда ее отклонили из-за высокой стоимости ($92 млн) и логистических сложностей. Нынешние планы президента включают масштабную переброску военных ресурсов со всей страны, что вызывает вопросы о целесообразности трат.

2 мая Трамп назвал несравнимым вклад Америки в победу в Первой и Второй мировых войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США по силе, храбрости и военному мастерству. Вместе с этим он учредил новые праздники — теперь 11 ноября и 8 мая американцы будут праздновать Дни победы в Первой и Второй мировых войнах соответственно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили провести научную конференцию с США после объявленного там Дня Победы.

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