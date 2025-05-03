Белый дом запустил стрим на YouTube с мультяшным Трампом в стиле Lo-Fi

На официальном YouTube-канале Белого дома появилась трансляция в стиле Lofi Girl, но вместо девочки с учебниками зрители видят мультяшного Дональда Трампа, подписывающего документы в Овальном кабинете под спокойную музыку.

Стиль ролика отсылает к популярному каналу Lofi Girl, где с 2017 года круглосуточно крутится расслабляющая музыка для учебы и отдыха.

Музыкальный эфир под названием Lo-fi MAGA запустили в ночь на 3 мая и он будет доступен до 5 мая. В описании стрима — слоган: «Обещания сделаны, обещания сдержаны».

На экране — зацикленная анимация: справа президент США за работой, слева — список выполненных предвыборных обещаний.

По словам представителя администрации в беседе Washington Post, проект приурочен к 100 дням второго срока Трампа и задуман как «инновационный способ подачи информации».

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

Ранее Трамп призвал не забывать, что Россия лишь «помогла США» одержать победу во Второй мировой войне.