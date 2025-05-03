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Зеленский рассказал, почему Украине выгодна ресурсная сделка с США

Зеленский о ресурсной сделке с США: деньги не выходят с Украины
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Сделка США и Украины по добыче редкоземельных металлов является реинвестированием, денежные средства «не выходят» с Украины, а через 20 лет Киев сможет воспользоваться деньгами совместного с американцами фонда, созданного в соответствии с соглашением. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает издание «Страна».

«Логика в том, что это реинвестирование. То есть, средства заходят сюда, и ты реинвестируешь в Украину. Деньги не выходят из Украины. Только если стороны потом, в будущем, договорятся, что через 20 лет фонд работает нормально, развивается, идет добыча, продается не сырье, а многое другое. Есть доходы, и все заинтересованы», — сказал он.

Как отмечает издание, на данный момент принципы работы совместного фонда Украины и США неизвестны. Из опубликованных правительством Украины документов не следует, что для Америки есть запрет на извлечение денег из фонда в рамках того или иного срока.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Договор предусматривает создание Инвестиционного фонда, деятельность которого будет связана с реализацией совместных проектов Украины и США в добывающей сфере. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил санкциями партиям Украины, которые не поддержат сделку с США.

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