Пакистан заинтересован в участии РФ в расследовании теракта в Кашмире

ТАСС: Пакистан заинтересован в привлечении РФ к расследованию теракта в Кашмире

Исламабад заинтересован в привлечении Москвы и Пекина к расследованию теракта в городе Пахалгам в Джамму и Кашмире. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали.

«Если вы называете это для помощи или, знаете, для решения проблемы, когда некоторые нейтральные партнеры могут прийти и поучаствовать в проведении прозрачных расследований, мы бы это приветствовали», — заявил собеседник агентства.

Посол добавил, что премьер-министр республики Шахбаз Шариф уже выступил с инициативой о проведении прозрачного расследования произошедшего.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике.

По его словам, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее Индия обвинила Пакистан в нарушении прекращения огня.