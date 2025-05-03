В миссии России в ООН заявили об отказе США от антироссийских санкций

Власти США отложили идею введения санкций в отношении Российской Федерации в «долгий ящик». Такое мнение в интервью РИА Новости выразил первый заместитель постоянного представителя России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

На этой неделе в Госдепе США заявляли, что Вашингтон не снимает существующие антироссийские санкции, сохраняет возможность введения новых.

«Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик», — сказал Полянский.

По его словам, причина этому — то, что трудно найти что-то для ввода новых санкций.

Однако агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что власти США подготовили новый пакет санкций против России. Эти меры направлены на усиление давления на Москву в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Под удар могут попасть российский банковский сектор, энергетические компании, и другие крупные предприятия, связанные с добычей ресурсов и финансами.

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