Украине сообщили, что Запад не обсуждает «наилучшие условия» для Киева

FT: мечты Украины о НАТО никогда не сбудутся

Наилучшие условия урегулирования конфликта на Украине уже не обсуждаются, мечта Киева о вступлении в НАТО «остается несбыточной мечтой». Об этом пишет британская газета Financial Times.

«К сожалению, наилучшие условия для Украины уже не обсуждаются: членство в НАТО остается несбыточной мечтой, и нет никакой готовой замены гарантиям безопасности, которые могло бы предложить такое членство», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что сегодня, на фоне переговоров по Украине, Россия якобы «вновь проецирует свою мощь на Запад».

До этого сообщалось, что представители американской администрации дали понять украинским чиновникам, что следующая администрация Белого дома может пересмотреть позицию по поводу вступления Украины в НАТО.

Ранее семь стран Европы потребовали от Трампа ужесточить подход к России.