В Европе открыто призвали Трампа к эскалации конфликта с Россией

Le Monde: семь стран Европы потребовали от Трампа ужесточить подход к России

Главы парламентских комитетов семи стран Европы призвали президента США Дональда Трампа и американский конгресс ужесточить подход к России. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

По данным газеты, с коллективным обращением к Трампу выступили парламентарии Украины, Великобритании, Франции, Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы.

«Они осудили политику умиротворения и потребовали занять единую и жесткую позицию против террористического режима России, подчеркнув: Украина не может быть объектом внешнего давления или компромиссов, касающихся ее суверенитета», — говорится в публикации.

Также они призвали НАТО немедленно принято Украину и ускорить ее вступление в Евросоюз.

Таким образом парламентарии семи стран показали, что против мирного плана Трампа, который подразумевает, как пишут СМИ, отказ Украины от вступления в НАТО, снятие американских санкций с РФ и признание Вашингтоном российского статуса Крыма.

До этого Трамп в интервью Time заявил, что причиной военного конфликта стало то, что украинские власти начали говорить о вступлении в НАТО, что не устроило Россию. Поэтому он предложил Киеву отказаться от этой идеи ради мира.

Кроме того, президент США упомянул в своей речи Крым. По его словам, полуостров давно стал частью РФ, поэтому вопрос территориальной принадлежности решен. Трамп выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский понимает это, как и его союзники.

Ранее Зеленский снова отверг позицию Трампа по Крыму.