В США намекнули Украине на возможное членство в НАТО

NYT: следующая администрация Белого дома может быть не против Украины в НАТО

Представители американской администрации дали понять украинским чиновникам, что следующая администрация Белого дома может пересмотреть позицию по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, представители администрации США заявили об этом на переговорах, проходивших в Лондоне и Париже. Американские чиновники отметили своим визави, что президент США Дональд Трамп продолжит выступать против членства Украины в альянсе. При этом они отметили, что будущая администрация США необязательно будет придерживаться такой же позиции.

«Следующая администрация США может принять решение позволить Украине вступить в НАТО», — рассказал один из источников.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в интервью Time, что Крым «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта. Американский лидер обвинил Украину в развязывании боевых действий: по его словам, причиной этого стало желание страны войти в НАТО, поэтому сейчас о членстве в альянсе говорить не приходится.

Ранее семь стран Европы потребовали от Трампа ужесточить подход к России.