Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США намекнули Украине на возможное членство в НАТО

NYT: следующая администрация Белого дома может быть не против Украины в НАТО
close
Virginia Mayo/AP

Представители американской администрации дали понять украинским чиновникам, что следующая администрация Белого дома может пересмотреть позицию по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, представители администрации США заявили об этом на переговорах, проходивших в Лондоне и Париже. Американские чиновники отметили своим визави, что президент США Дональд Трамп продолжит выступать против членства Украины в альянсе. При этом они отметили, что будущая администрация США необязательно будет придерживаться такой же позиции.

«Следующая администрация США может принять решение позволить Украине вступить в НАТО», — рассказал один из источников.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в интервью Time, что Крым «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта. Американский лидер обвинил Украину в развязывании боевых действий: по его словам, причиной этого стало желание страны войти в НАТО, поэтому сейчас о членстве в альянсе говорить не приходится.

Ранее семь стран Европы потребовали от Трампа ужесточить подход к России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами