«Откуда взялась третья ракета?» Как был сбит украинский F-16

12 апреля над Сумской областью в ходе боя был сбит истребитель F-16 Воздушных сил Украины. В обстоятельствах, деталях и версиях этого эпизода разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Что произошло?

13 апреля Минобороны России официально сообщило, что средствами ПВО был сбит самолет F-16 Воздушных сил Украины. В свою очередь, Киев подтвердил факт потери боевой машины и инициировал расследование якобы из-за возможного «дружественного огня». Истребителем управлял 26-летний капитан Павел Иванов, ранее летавший на Су-25. Собственно говоря, вот и все факты. Далее начинаются мнения, версии и предположения. Проанализируем все высказанное, что называется, в порядке поступления.

К примеру, некоторые отечественные эксперты заявили, что зенитная ракетная система С-400 «Триумф» могла «спокойно» отработать по целям на сопредельной территории на удалении 200–250 километров. По их мнению, украинский F-16 находился в пределах 150 или даже 100 километров.

Эти цифры относятся исключительно к совершенно произвольным предположениям и никакими официальными источниками, естественно, не подтверждаются.

После выполнения боевой стрельбы командиром зенитного ракетного подразделения (дивизиона, батареи) заполняется так называемая карточка стрельбы, в которой отражаются следующие данные: обнаружение цели, захват на сопровождение, открытие огня, встреча ракет с целью — и каждый пункт с указанием времени, дальности, азимута, высоты. Также необходимо прописать количество израсходованных ракет и их тип.

«Дружественный огонь»: истребитель F-16 с пилотом Ивановым могла сбить украинская ПВО Украинская армия сообщила о гибели молодого пилота истребителя F-16 Павла Иванова. Военкор Юрий Котенок... 12 апреля 20:02

Кроме того, представляются данные объективного контроля (контрольно-записывающей аппаратуры и фотографии экранов индикаторов, речевая информация). В публичный доступ эти сведения в ходе боевых действий попасть, естественно, никак не могут.

Помимо этого, прозвучало предположение, что по украинскому самолету произвели «три ракетных пуска», и третий оказался «точным». Опять-таки, никакими официальными источниками эти данные не подтверждаются. Если огонь по F-16 вел зенитный ракетный дивизион С-400, то он, как правило, пускает две ракеты в очереди. Повторный обстрел цели очередью еще из двух ракет маловероятен, так как воздушный объект не задержится надолго в зоне поражения.

Тогда возникает вопрос — откуда взялась третья ракета? В этом случае до конца нельзя исключать предположение, что боевая стрельба по F-16 велась двумя зенитными ракетными дивизионами С-400 с так называемым сосредоточением огня и каждый из них пустил по две ракеты. Однако и это только версия. Что же касается самоходных огневых установок ЗРК «Бук», то они вообще одноканальные и три ракеты в очереди пустить никак не могут.

Далее некоторые эксперты высказывали точку зрения, что пилот F-16 выполнял так называемый «танец со смертью», то есть совершал противоракетные маневры. По их мнению, от двух ракет он уклонился, а третья его все-таки догнала.

Такая гипотеза была бы актуальной для середины 1960-х годов, разгара войны во Вьетнаме, когда на оснащении ВВС США находились самолеты F-105 и F-4. Эти боевые машины могли совершать противоракетные маневры с перегрузками до 6–8 g.

В свою очередь, зенитная управляемая ракета типа В-750 ЗРК СА-75М, которые стояли в то время на вооружении зенитных ракетных войск ПВО Демократической Республики Вьетнам, была относительно тихоходной (средняя скорость полета 660–670 м/сек) и обладала сравнительно небольшими располагаемыми перегрузками — до 8 g.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Более того, иногда эти изделия даже разрушались (ломались пополам) во время резких маневров, стремясь угнаться за истребителем, совершающим противоракетные маневры. От ракет подобного типа пилоту истребителя тех лет можно было увернуться. Но что было характерно для войны во Вьетнаме, категорически не подходит для современных противовоздушных боев.

К примеру, зенитная управляемая ракета ЗРС С-400 развивает на некоторых участках траектории скорость до 2000 м/сек, а располагаемые перегрузки изделия достигают 25–30 g. Аналогичные показатели для ракеты 9М317М ЗРК «Бук» составляют 1500 м/сек и до 24 g. При таких характеристиках ракеты не то что маневр сделать, а «мама!» крикнуть не успеешь.

Ошибки ВСУ

Теперь о том, какие ошибки совершило руководство Воздушных сил Украины, отправляя истребитель F-16 в оспариваемое воздушное пространство (как говорят американцы) или, в соответствии с нашей терминологией — в зоны поражения российских зенитных ракетных систем и комплексов.

В этом случае украинские системы РЭБ должны были создать помехи, максимально затрудняющие работу обнаруженческих и стрельбовых радиолокаторов ВКС России и средств войсковой ПВО. Иными словами, ВСУ необходимо было принять меры, чтобы боевая стрельба российских ЗРК/ЗРС стала невозможной. Этого в полной мере сделано не было. А возможности комплекта средств РЭБ, находящегося на борту украинского F-16 (для так называемого самоприкрытия), были явно переоценены.

А дальше уже дело техники. Команды и доклады российского зенитного ракетного дивизиона, который выполнял боевую стрельбу по F-16, были примерно такими (разумеется, это только в качестве варианта): «Аргон» (позывной зрдн), цель 3432, предположительно истребитель, сопровождаю; на запрос не отвечает; цель 3432 в зоне пуска, прошу подтвердить боевую задачу; «Аргон» открыл огонь по цели 3432; есть пуск, наведение нормальное; есть подрыв; цель 3432 уничтожил, расход две».

Можно не сомневаться, что все лица боевого расчета российского зенитного ракетного дивизиона за уничтожение F-16 будут представлены к государственным наградам.

Что касается версии депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой о том, что самолет якобы был сбит украинской ПВО по ошибке, то и тут, по большому счету, все ясно. В Киеве легче смириться с вариантом дружественного огня, чем с результативной работой российских зенитных ракетных войск.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).