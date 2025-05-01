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США обвинили в передаче Украине нерабочих F-16 со свалки

War Zone: США передают нерабочие F-16 со свалки на запчасти для истребителей ВСУ
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Piroschka van de Wouw/Reuters

США передают Украине нерабочие истребители F-16, которые хранятся на свалке авиационной техники, их поставляют в качестве источника запчастей. Об этом сообщает War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС.

В публикации отмечается, что эти истребители были сняты с активного использования в США, они непригодны для полетов. В них отсутствуют критически важные компоненты, например двигатели или радары, поэтому эти F-16 невозможно восстановить для оперативного использования.

До этого независимый военный аналитик Драго Боснич заявил, что к апрелю 2025 года Украина утратила треть поставленных западными странами истребителей F-16.

По оценке эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от стран НАТО не менее 27 истребителей F-16AM. На текущий момент в строю остаются не более 19 самолетов, считает Боснич. Как минимум три истребителя были сбиты, однако некоторые источники допускают, что их число может доходить до шести. Кроме того, несколько самолетов были уничтожены на земле, считает аналитик.

Ранее полковник Ходаренок назвал ошибкой руководства ВСУ уничтожение F-16 ракетой РФ.

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