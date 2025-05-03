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В Европе заявили о самоуничтожении из-за одного решения по Украине

Кошкович: Европа самоуничтожится, спасая проигранный конфликт на Украине
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РИА Новости

Власти Евросоюза могут уничтожить Европу, продолжая политику помощи Украине на фоне миротворческих усилий США. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Мы достигли той стадии войны на Украине, когда Америка умывает руки. Брюссель уничтожит Европу, пытаясь спасти проигранную войну», — подчеркнул он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что финансовая и военная помощь ЕС Украине приведет к банкротству европейской экономики.

По словам Орбана, средства ЕС «ввозятся на Украину на тачках», а Брюссель планирует взять «огромный кредит» для ускоренного вступления Киева в союз до 2030 года.

При этом в конце апреля вице-премьер Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации для устранения препятствий на пути вступления Киева в Евросоюз. По ее словам, с 12 мая рабочие группы обеих сторон будут обсуждать выполнение 11 рекомендаций, которые вызывают обеспокоенность Венгрии.

Ранее Пушков заявил, что украинцы надоели полякам из-за своих запросов.

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