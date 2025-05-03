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Пушков считает, что украинцы надоели полякам из-за своих запросов

Пушков: бесконечные запросы украинцев сильно надоели полякам
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Artur Widak/Global Look Press

Бесконечные запросы украинских мигрантов сильно надоели полякам. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели. Польский национализм, подточенный официальной доктриной и пребыванием Польши в либерал-глобалистском ЕС, тем не менее никуда не исчез. Причем в данном случае он выглядит как возвращение к здравому смыслу, неизбежная коррекция евролиберального дискурса, уже навязшего у части поляков в зубах», — пишет Пушков.

Он добавил, что многие страны Европы сильно недовольны стремлением Брюсселя привить фальшивую самоидентификацию с Украиной.

Так, во время митинга кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна его сторонники сорвали флаг Украины с мэрии города Бяла-Подляска, который висел там с 2022 года, сам политик поприветствовал это действие и взял за него ответственность.

Ранее в Польше раскритиковали Сикорского за пропаганду «войны до последнего украинца».

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