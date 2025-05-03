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В США предрекли скорый конец Зеленского

Полковник Шэффер: полезность Зеленского подходит к концу, его могут устранить
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Alina Smutko/Reuters

Владимир Зеленский выполнил все, что от него требовалось неонацистами Украины, теперь он находится под угрозой ликвидации, поскольку он больше «не полезен» им. Об этом заявил полковник армии США в отставке Энтони Шэффер на своем канала не YouTube.

«Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними (неонацистами Украины — прим. ред.), с нами или с Россией. Он упустил все возможности, начиная со Стамбула, когда был предложен мирный договор», — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что «полезность» Зеленского подходит к концу: неонацисты на Украине получили необходимое от главы государства, так как он затягивает конфликт несмотря на предложения по урегулированию.

До этого американский политолог Гилберт Доктороу заявлял, что после объявления капитуляции Зеленский будет вынужден бежать из страны.

Аналитик добавил, что, по его мнению, капитуляция Украины станет хорошей новостью для ее населения. Подобный исход конфликта стал бы «самым милосердным решением для украинцев», резюмировал Доктороу.

Ранее в США заговорили о ликвидации Зеленского.

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