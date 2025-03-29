Экс-разведчик Риттер заявил, что Зеленского так или иначе ликвидируют

Украинский лидер Владимир Зеленский рано или поздно будет ликвидирован. Об этом в эфире YouTube-канала India & Global Left заявил экс-разведчик ЦРУ Скотт Риттер.

«Зеленский — проблема, которая должна быть ликвидирована. И я думаю, что он будет ликвидирован так или иначе», — подчеркнул он.

Риттер отметил, что Зеленский вместе с европейскими странами стоит на пути к урегулированию конфликта на Украине.

В марте «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские Telegram-каналы сообщал, что Вашингтон планирует избавиться от Зеленского.

В частности, Telegram-канал «Резидент» отмечал, что США стали понимать увеличивающиеся проблемы с поддержкой Киева, в связи с чем активно ищут фигуру на замену Зеленскому в целях стабилизации ситуации в стране.

15 марта агентство РИА Новости сообщало, что иностранцы в окружении Зеленского говорят о его возможной ликвидации.

Ранее Зеленский отказался от участия Саудовской Аравии в мониторинге перемирия.