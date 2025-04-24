После объявления капитуляции президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден бежать из страны. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если будет капитуляция, я думаю, Зеленскому придется бежать», — заявил эксперт.

Аналитик добавил, что, по его мнению, капитуляция Украины станет хорошей новостью для ее населения. Подобный исход конфликта стал бы «самым милосердным решением для украинцев», резюмировал Доктороу.

Незадолго до этого глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос, может ли Зеленский бежать из Киева, заявил, что может лишь выразить предположения, о том, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы украинского президента.

В свою очередь британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Зеленский думает не о плане выхода для Украины из конфликта, а о плане побега для себя. На Западе он «создаст правительство в изгнании», считает аналитик.

Ранее в США заговорили о ликвидации Зеленского.