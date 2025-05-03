В миссии РФ в ООН объяснили, почему Трамп не ввел пошлины против России

Россия смогла избежать торговых пошлин Соединенных Штатов, поскольку объем торговли между РФ и США и так был незначителен. Об этом РИА Новости заявил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

«Я думаю, он (объем торговли — прим. ред.) настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому, как мне кажется, мы избежали этого, этих пошлин», — отметил он.

До этого Полянский назвал текущий объем торговли между РФ и США не соответствующим их великодержавному статусу. По словам дипломата, президент США Дональд Трамп понимает это и стремится нарастить экономическое сотрудничество с РФ.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее сообщалось, что Трамп стремится восстановить отношения с РФ из-за ее бизнес-возможностей.