Польский политик Вавер: время не на стороне Киева, он теряет ресурсы и территорию

Польский депутат от Конфедерации Михал Вавер раскритиковал подход министра иностранных дел Радослава Сикорского к конфликту на Украине, обвинив его в «бряцании оружием». Его слова приводит Radio Zet.

Политик напомнил, что «время не на стороне Украины». Она систематически теряет все больше территорий, у Украины все меньше ресурсов, и они истощаются быстрее, чем у России, указал он.

«Тот бряцающий оружием подход, который мы видим у Радослава Сикорского по принципу: «Пусть Украина воюет до последнего украинского солдата», – это нехороший подход к Украине», — сказал Вавер.

Он также поприветствовал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа.

До этого Радослав Сикорский, обращаясь к президенту Анджею Дуде (признан в РФ СМИ-иноагентом), предостерег его от повторения политики умиротворения, подобной той, которую проводил британский премьер-министр Невилл Чемберлен после того, как глава государства заявил, что Украине придется пойти на уступки в рамках мирного процесса решения конфликта. Признавая, что конфликт дорого обошелся обеим странам, он отметил, что Украине, вероятно, придется идти на компромиссы.

Ранее в Польше призвали Киев признать Крым российским.