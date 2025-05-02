Экс-сенатор от Крыма заявила о неизбежности урегулирования конфликта на Украине

Экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в разговоре с агентством РИА Новости, что в урегулировании украинского конфликта заинтересованы очень серьезные политические игроки.

«Украинский конфликт будет урегулирован, сложно, но это произойдет. Ведь очень серьезные политические игроки в этом заинтересованы», — сказала Ковитиди.

Экс-сенатор отметила, что Россия первой выступает за то, чтобы мир был долгосрочным и надежным. При этом, по ее словам, Москва не допустит, чтобы перемирие было использовано для пополнения ресурсов и дальнейшей милитаризации Украины. Ковитиди также указала, что в заключении мирного договора между Россией и Украиной активное участие принимают США.

При этом она признала, что Штаты прежде всего, преследуют собственные интересы, но, по ее словам, «грех не воспользоваться» ситуацией, когда они совпадают.

2 мая официальный представитель евродипломатии Анвар аль-Ануни заявил, что у Евросоюза нет намерений становиться посредником по украинскому урегулированию, если Соединенные Штаты выйдут из переговоров.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио.оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине.