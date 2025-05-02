Во Франции прокомментировали придание АдГ статуса правоэкстремистской

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко осудил решение немецких властей о присвоении партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) статуса правоэкстремистской организации. Об этом он написал в соцсети Х.

В своем сообщении Филиппо назвал это решение проявлением тотальной диктатуры, подчеркнув опасность возвращения Германии к «темным страницам» своей истории.

«Тотальная диктатура! Германия возвращается к своим худшим демонам, к своей глубинной природе, поощряемая все более тоталитарным ЕС! Нужно пробудиться, или умереть в диктатуре!» — отметил Филиппо.

Он указал на потенциальные последствия этого решения, включая возможность запрета партии, усиление государственного надзора за ее деятельностью и членами, а также мониторинг их коммуникаций.

2 мая контрразведка Германии классифицировала АдГ как устоявшуюся экстремистскую организацию. В соответствующем заявлении говорилось, что деятельность этой партии «характеризуется экстремистской направленностью и пренебрежением человеческим достоинством». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц прокомментировал ситуацию вокруг АдГ.