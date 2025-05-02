США отменили правило о беспошлинном ввозе китайских товаров

Администрация Трампа отменила правило беспошлинного ввоза товаров из Китая стоимостью до $800. Это решение фактически закрывает «лазейку», которую активно использовали американские компании и частные лица для импорта китайских товаров, минуя введенные ранее пошлины, сообщает The New York Times.

Действовавшее ранее правило de minimis позволяло беспошлинный ввоз товаров стоимостью до $800, приобретенных напрямую физическими лицами или малым бизнесом. Издание отметило, что изменения коснутся товаров из материкового Китая и Гонконга. Кроме того, меры распространятся на товары, поставляемые через другие страны. Для товаров из других стран данное правило пока остается в силе.

До этого сообщалось, что власти Китая изучают заявления США о готовности провести двусторонние переговоры. В министерстве коммерции КНР подчеркнули, что должностные лица США неоднократно выражали готовность провести переговоры с китайской стороной для обсуждения торговых пошлин.

Ранее было названо одно из последствий пошлин США.