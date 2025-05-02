Названо одно из последствий пошлин США

В США отменяют рекордное число грузоперевозок, что вызвано американскими пошлинами. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга.

Речь идет о грузовых перевозках, которые осуществляются в страну.

«Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов. Для сравнения: в разгар кризиса COVID-19 это число составляло 50. Влияние на мировые перевозки и торговлю уже значительное, и мы не исключаем дальнейших сбоев в ближайшие недели», — привела Вейменга слова политического советника ассоциации Каспара Рураде.

В Evofenedex отметили, что все последствия пошлин Соединенных Штатов пока еще трудно оценить, однако отмена или изменение маршрута напрямую влияет на надежность поставок для предприятий.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что Соединенные Штаты «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Позже Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

Ранее на Западе рассказали, как пошлины США лишили доллар статуса «тихой гавани».