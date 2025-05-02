Названа дата заседания Рады по ратификации соглашения о недрах

Верховная рада проведет заседание на тему ратификации сделки между США и Украиной по недрам 8 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Уже официально объявили 8 мая как внеочередное заседание Рады. Точнее, даже нейминг придумали — «экстренное заседание». В чем экстренность, правда, непонятно», — заявил парламентарий.

Он добавил, что украинскому парламенту не передали тексты двух дополнительных договоров, связанных со сделкой, и усомнился, что депутаты смогут увидеть их до майского заседания.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина якобы сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что всего Украина и США подписали три документа. Содержание двух из них неизвестно.

Ранее стало известно место регистрации совместного фонда США и Украины.