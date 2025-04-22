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Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам оспорить депортацию

Трамп: США не могут дать возможность каждому мигранту обжаловать депортацию
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявил о невозможности предоставления судебного обжалования каждому депортируемому мигранту, отметив, что это привело бы к колоссальным задержкам. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Трампа, обеспечение судебного разбирательства для каждого из депортируемых нелегалов заняло бы «не менее 200 лет», требуя создания огромного количества судов. Он подчеркнул, что несмотря на свой мандат по депортации преступников, судебная система препятствует этим действиям. Трамп выразил недовольство сложившейся ситуацией, называя ее абсурдной.

«Я делаю то, для чего меня избрали, депортирую преступников из нашей страны, но суды, похоже, не хотят, чтобы я это делал... Мы не можем устроить суд над каждым, потому что на это уйдет, без преувеличения, 200 лет», — отметил глава Белого дома.

На днях Верховный суд США наложил временный запрет на планы администрации Белого дома по депортации еще одной группы венесуэльских мигрантов, обвиняемых в участии в преступной банде. Причиной для вмешательства суда стало ходатайство, поданное адвокатами мигрантов.

Ранее Трамп решил оставить без денег города, защищающие незаконных мигрантов.

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Нелегальные мигранты
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