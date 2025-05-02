Захарова словами Рузвельта ответила на заявление Трампа о победе США в войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова американского президента Дональда Трампа о победе США во Второй мировой войне. Она опубликовала цитаты 32-го президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта.

Дипломат напомнила, что в апреле 1942 года тогдашний американский лидер заявлял, что самым важным событием предыдущего года «стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки». Рузвельт отмечал, что русские войска уничтожили «больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые».

Представитель внешнеполитического ведомства РФ также привела цитату из его письма главе СССР Иосифу Сталину (послание от 4 февраля 1943 года). В нем Рузвельт поздравил советского лидера с блестящей победой Красной армии в Сталинградской битве.

«Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры и бойцы Ваших войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах и на полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объединенных Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага», — говорится в письме.

Кроме того, дипломат разместила выдержку из письма Рузвельта Сталину (послание от 22 февраля 1943 года). В нем сказано, что «подобных достижений может добиться только армия», которая имеет умелое руководство, прочную организацию, соответствующую подготовку, а также обладает решимостью одержать победу над противником, невзирая на потери.

«Красная Армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов», — отмечается в тексте.

На этой неделе Трамп назвал несравнимым вклад Америки в победу в Первой и Второй мировых войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США по силе, храбрости и военному мастерству. Вместе с этим он учредил новые праздники — теперь 11 ноября и 8 мая американцы будут праздновать Дни победы в Первой и Второй мировых войнах соответственно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп поблагодарил Россию за «помощь» в победе над Гитлером.