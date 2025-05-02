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В Госдуме напомнили Трампу о сотрудничестве США с нацистами

Депутат Колесник: США победили нацистов, взяв их к себе на работу
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Ken Cedeno/Reuters

США «победили» нацистов, взяв их к себе на работу. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru/b>.

«Тут американцы, да, победили. Забрали нацистов к себе. Пока советские бойцы Егоров и Кантария водружали знамя Победы над Рейхстагом, американцы дербанили Германию», — сказал он.

Депутат напомнил, что после войны в США оказались начальник немецкой разведки Рейнхард Гелен и приближенные пропагандиста Йозефа Геббельса. Он заявил, что если американцев и можно назвать главными победителями в той войне, то только лишь по увезенным из Германии ресурсам и специалистам.

Колесник предложил президенту США Дональду Трампу назвать хоть одну победу американской армии во Второй Мировой войне, которая была бы сопоставима по масштабу и значимости с Курской битвой, Сталинградской битвой или взятием Берлина.

До этого Трамп назвал несравнимым вклад Америки в победу в Первой и Второй мировых войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США по силе, храбрости и военному мастерству.

Ранее в Госдуме высмеяли заявление Трампа о победе США во Второй мировой войне.

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