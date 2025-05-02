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Шольц призвал не торопиться с процедурой запрета «Альтернативы для Германии»

Шольц выступил против поспешного запрета партии «Альтернатива для Германии»
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Annegret Hilse/Reuters

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил на конференции Евангелической церкви в Ганновере о недопустимости спешки с запретом партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщило агентство Reuters.

Шольц отметил, что федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предоставило детальное обоснование для классификации АдГ как правоэкстремистской. Однако, по его мнению, процедура запрета партии требует взвешенного подхода.

«Я против быстрых решений. Нам нужно тщательно проанализировать все аспекты», — подчеркнул политик.

2 мая сообщалось, что контрразведка ФРГ обвиняет АдГ в продвижении этнического национализма, исключающего людей с миграционным прошлым из «немецкого общества», а также в антимиграционной риторике. Признание партии экстремистской позволяет усилить надзор (слежка, прослушка), что подстегнет дебаты о запрете. АдГ, занимающая второе место в рейтингах, отвергает обвинения.

22 апреля сообщалось, что рейтинг АдГ достиг исторического максимума в 26% и продолжает расти. В начале месяца стало известно, что «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории сравнялась с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в рейтинге немецких политических партий.

Ранее сообщалось, что «Альтернативу для Германии» могут выселить из штаб-квартиры.

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