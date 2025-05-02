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В РФ сообщили, что Зеленский заранее приобрел недвижимость за рубежом на случай отставки

mk.ru: Зеленскому грозит потеря власти после сделки с РФ, он уедет за границу
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут покинуть страну в случае завершения конфликта, используя заранее подготовленные «запасные аэродромы» за границей. Об этом пишет издание mk.ru, ссылаясь на данные о приобретении элитной недвижимости и переводе семей политиков в безопасные регионы.

Среди высокопоставленных лиц, готовых к эмиграции, называют главу офиса президента Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Зеленский, по данным источников, владеет тремя квартирами в Лондоне и замком Highgrove House в Великобритании, купленным за £20 млн. Его семья уже проживает в Соединенном Королевстве, что, по мнению аналитиков, указывает на стратегию «отступления» в случае потери власти.

Министр обороны Умеров обеспечил семье жизнь в Майами: супруга получила местные водительские права еще в 2016 году, а дети учатся в американских школах. Спикер Рады Руслан Стефанчук приобрел для сына апартаменты в элитном доме Варшавы за $2 млн, чтобы избежать мобилизации и подготовить плацдарм для возможного отъезда.

«Прочный мир для тех, кто живет войной, — повод для отчаяния. Они не станут восстанавливать страну, а предпочтут бегство», — отмечает издание.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг вероятность того, что Владимир Зеленский обратится за политическим убежищем в Белоруссию. По словам белорусского лидера, резиденции Зеленского находятся на Лазурном берегу, в Англии, где «у него есть замки». Лукашенко сказал, что для президента Украины там «уже все подготовлено».

Ранее депутат Рады допустил скорую отставку Зеленского.

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