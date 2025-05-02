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Сибига заговорил о присутствии «коалиции желающих» на суше, море и в воздухе Украины

Сибига: присутствие союзников должно быть на суше, море и в воздухе Украины
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что военное присутствие союзников Киева из «коалиции желающих» должно быть на суше, на море и в небе республики. Его слова приводит УНИАН.

Министр подчеркнул, что ни одно долгосрочное мирное соглашение невозможно без надежных гарантий безопасности. Он также заметил, что Киев ведет «очень предметные» консультации с «коалицией желающих» по отправке военного контингента на Украину.

Сибига отметил, что на сегодня достигнуто понимание возможностей и ролей партнеров Украины в будущей инфраструктуре безопасности Украины.

«Военное присутствие союзников должно быть и на суше, и в воздухе, и на море», — заявил он.

До этого газета The Times писала, что европейским странам, входящим в так называемую «коалицию желающих» по Украине, будет непросто собрать даже 25 тысяч военных для отправки на территорию республики после завершения конфликта Москвы и Киева из-за нехватки финансирования и личного состава.

Ранее Эстония заявила о готовности отправить роту солдат на Украину.

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