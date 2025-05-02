В Польше заявили об ожидании визита Трампа в страну в июне

Канцелярия Дуды: Трампа ждут с визитом в Польше перед гаагским саммитом НАТО

Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Войцех Колярский заявил, что главу США Дональда Трампа ожидают с визитом в Варшаве перед гаагским саммитом НАТО в июне. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире Польского радио Колярский заявил о сигнале от американской администрации, что календарь Трампа не позволяет посетить саммит инициативы «Трехморья», который прошел 28-29 апреля в Варшаве.

«В связи с этим мы предполагаем, что такой визит может иметь место перед саммитом НАТО в Гааге, то есть в июне», — сказал глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши.

Саммит НАТО должен состояться в нидерландской Гааге 24-25 июня.

24 апреля президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что украинский конфликт может завершиться миром «в ближайшие месяцы» благодаря усилиям Трампа.

При этом в конце апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что Варшава поддержит страны — члены НАТО, которые пожелают направить войска на Украину, однако сама этого делать не будет.

Сикорский отметил, что «без Польши предоставление помощи Украине было бы невозможным». Глава польского МИД напомнил, что свыше 90% западной военной помощи поступает на Украину через аэропорт «Ясенка» в польском Жешуве.

Ранее в Польше раскритиковали Сикорского за пропаганду «войны до последнего украинца».