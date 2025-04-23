Сикорский: Польша не отправит войска на Украину, но поддержит желающих

Польша поддержит страны — члены НАТО, которые пожелают направить войска на Украину, однако сама этого делать не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления с программной речью в сейме страны, передает РИА Новости.

«Некоторые страны рассматривают возможность направления на Украину войск. Мы войск не вышлем, однако обеспечим миссию поддержки», — отметил он.

Сикорский отметил, что «без Польши предоставление помощи Украине было бы невозможным». Глава польского МИД напомнил, что свыше 90% западной военной помощи поступает на Украину через аэропорт «Ясенка» в польском Жешуве.

15 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не хочет просто быть солидарна с Украиной, она планирует заработать на восстановлении страны после завершения военного конфликта.

До этого журнал Mysl Polska написал, что украинские власти осознавали последствия попыток вступления в Североатлантический альянс, сознательно продолжая провоцировать Россию на конфликт.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.