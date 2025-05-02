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Раскрыто содержание письма, которое Явлинский получил от США после срыва его реформы

Явлинский рассказал, как США извинились за срыв экономической реформы в СССР
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Павел Бедняков/РИА Новости

В США извинились за срыв экономической реформы Явлинского в СССР, признав ее эффективность. Об этом ТАСС сообщил соавтор программы «500 дней», российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Через два года после того, как мою экономическую реформу отклонили, госсекретарь США Джеймс Бейкер подарил мне свою книжку с эпиграфом-посланием для меня. Теперь, после рассекречивания документов, я понимаю, что означают его слова», — рассказал Явлинский.

По его словам, в этом послании Бейкер извинился перед ним, написав: «Ваши экономические идеи были правильными, но, к сожалению, опережали время».

Недавно американцы рассекретили протокол заседания Совета нацбезопасности США, на котором обсуждалась реформа Григория Явлинского о создании экономического договора между республиками СССР. В результате обсуждения члены Совбеза США пришли к выводу, что идея Явлинского неплохая, но решили отклонить ее из-за угрозы резкого экономического подъема Советского Союза.

До этого архив нацбезопасности США рассекретил документы, касающиеся отношений НАТО и России при первом президенте РФ Борисе Ельцине. В документе, в частности, говорится о возможном членстве Украины, Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО. Однако в нем подчеркивается, что публично разглашать эти намерения нельзя, «учитывая чувствительность России».

С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом РФ хотели запретить участвовать в решениях о членстве в НАТО и лишить права вето.

Ранее в США рассекретили документы о применении ЦРУ наркотиков и гипноза для допросов.

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