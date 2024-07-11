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В США рассекретили документы об отношениях НАТО и России в 1990-х

В США обнародовали документы об отношениях НАТО и России при Ельцине

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Дмитрий Донской/РИА Новости

Архив национальной безопасности США рассекретил новую порцию документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе говорится о том, что необходимо поддержать возможность членства Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, а также южных государств в НАТО. Подчеркивается, что публично говорить об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

Авторы меморандума Александр Вершбоу и Николас Бернс заявили, что стратегию в отношении Украины требуется развивать параллельно с развитием партнерства Североатлантического альянса с Российской Федерацией. С Москвой предлагалось вести серьезный диалог, при этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы российская сторона путала этот диалог с участием в решениях о членстве или праве вето.

Также была рассекречена стенограмма состоявшихся в марте 1997 года в Белом доме переговоров президентов РФ Бориса Ельцина и лидера США Билла Клинтона. Американский политик тогда заявил, что хочет создать НАТО, «которое не будет угрозой для России», но позволит Соединенным Штатам и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы.

Клинтон не захотел дать обещания, что бывшие страны СССР не смогут со временем войти в НАТО. По его словам, это было бы плохо для попытки построить новый альянс, но также негативно сказалось бы на попытках построить новую Россию.

Ранее США рассекретили документы о переговорах Ельцина и Клинтона по НАТО.

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