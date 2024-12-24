В США рассекретили документы о применении ЦРУ наркотиков и гипноза для допросов

ЦРУ в 1950-е допрашивало подозреваемых в шпионаже с помощью наркотиков и гипноза

Агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в 1950-е годы использовали наркотики и гипноз в допросах подозреваемых в шпионаже. Об этом говорится в архивном меморандуме, опубликованном Архивом национальной безопасности США.

Документ был направлен директору ЦРУ. Он датирован июлем 1952 года. В меморандуме говорится о допросе подозреваемого «русского двойного агента», в процессе которого применялись наркотики и гипноз методом под кодовым названием «Артишок».

«Допрос был очень успешным, под гипнозом удалось добиться регрессии — объект пережил инциденты из своего прошлого, удалось добиться амнезии о факте самого допроса», — говорится в записке.

Из меморандума следует, что подобный подход применялся дважды. Агенты ЦРУ использовали его на явочных квартирах в процессе допросов. В документе утверждается, что «тесты убедительно продемонстрировали эффективность комбинированной химико-гипнотической техники».

В июле Архив национальной безопасности США рассекретил еще одну порцию документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум. В документе говорится о том, что необходимо поддержать возможность членства Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, а также южных государств в НАТО.

Ранее США рассекретили документы о переговорах Ельцина и Клинтона по НАТО.