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В Британии раскрыли, чем обернется для Украины выход США из переговоров

The Times: выход США из переговоров будет не худшим вариантом для Украины
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Потенциальный выход США из переговорного процесса по миру на Украине не станет худшим вариантом для Киева, поскольку так он избежит принуждения к подписанию договора с Россией. Об этом пишет The Times.

Газета указывает, что президент США Дональд Трамп столкнулся сложностями в вопросе мирных переговоров и начал угрожать выходом из мирного процесса. Однако учитывая предложения, которые выдвигал Вашингтон Киеву, это может оказаться для последнего приемлемым вариантом.

Главный вопрос заключается в том, будут ли США продолжать помогать Украине при таком развитии событий, говорится в тексте. В то же время отмечается, что республика стала менее зависимой от Соединенных Штатов, а Европа наращивает необходимые военные поставки.

В Киеве признают, что без помощи США будет труднее, но это не будет означать конец борьбы, пишет The Times.

До этого бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказал мнение, что при выходе США из переговоров по мирному урегулированию Киев сможет «спокойно строить свою стратегию».

Ранее вице-президент США заявил об «огромной пропасти» между позициями России и Украины.

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