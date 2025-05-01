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Стало известно, как Трамп «привязал» себя к Украине

NYT: соглашением о ресурсах Трамп привязал себя к Украине
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Evelyn Hockstein/Reuters

Соглашение о полезных ископаемых, подписанное Вашингтоном и Киевом, может принести значительную выгоду обеим странам, однако оно фактически привязывает президента США Дональда Трампа к Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что пока неясно, как соглашение будет работать на практике, и когда начнет приносить доходы. Как пишет газета, документ не предусматривает никаких гарантий безопасности для Украины, но и не возлагает на Киев долг в сотни миллиардов долларов, как ранее хотел Трамп.

«Тем не менее, долгожданное подписание соглашения почти наверняка позволило достичь того, что еще два месяца назад казалось почти невозможным: оно связало господина Трампа с будущим Украины», — говорится в тексте.

До этого первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых. Она отметила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за Украиной, управление инвестиционным фондом будет вестись на равной основе.

Также соглашение не содержит никаких упоминаний о долговых обязательствах Украины перед США.

Ранее в Совфеде назвали ресурсное соглашение с США шагом к колонизации Украины.

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