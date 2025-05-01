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Армия Польши закупит несколько тысяч противотанковых снарядов

Польша закупит несколько тысяч противотанковых снарядов за $64 млн
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Global Look Press

Армия Польши закупит несколько тысяч противотанковых снарядов за $64 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании-производителя MESKO.

Компания подписала контракт с Агентством вооружения на поставку нескольких тысяч единиц боеприпасов среднего калибра для Вооруженных сил Польши.

«В 2026-2028 годах MESKO поставит польской армии несколько тысяч снарядов. Стоимость контракта составляет около 240 миллионов злотых (Около $64 млн. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

7 апреля Объединенное командование Вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило о перемещении военных и техники из логистического хаба в Жешуве на другие польские базы.

В ноябре 2024 года Польша закупила у Соединенных Штатов более 200 ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder, используемых на истребителях F-16, за $175 млн. С момента одобрения сделки конгрессом США до покупки прошло восемь месяцев.

Ранее Польша попросила США разместить ядерное оружие в республике.

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