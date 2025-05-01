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Глава МИД Литвы отказал России в праве выдвигать условия по миру на Украине

Глава МИД Литвы Будрис: РФ не имеет права навязывать условия по миру на Украине
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Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россия «не имеет права» навязывать свои условия в контексте мирного соглашения по Украине. Его слова приводит портал Delfi.

По его утверждению, прочный мир возможен лишь при обеспечении территориальной целостности и суверенитета республики, а также предоставлении ей гарантий безопасности.

«Только сама Украина может принять решение о своем будущем – Россия не вправе навязывать свои условия», – подчеркнул Будрис.

Глава МИД Литвы призвал поддерживать Киев столько, сколько необходимо и назвал Россию «главной угрозой безопасности». Политик призвал сдерживать РФ путем усиления существующих и введения новых санкций.

До этого вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил об «очень большой пропасти» между позициями России и Украины, которую Вашингтон хочет сократить.

Ранее в Британии заявили, что ресурсная сделка может отсрочить мир на Украине.

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