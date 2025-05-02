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Туск заявил о возвращении жестокости и эгоизма в политику

Туск: в мировую политику возвращаются жестокость, эгоизм и неуверенность
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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Неуверенность, жестокость и эгоизм возвращаются в мировую политику. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем телеобращении, его слова приводит РИА Новости.

«Наступили трудные времена. Война перестала быть абстракцией», — сказал он.

При этом он признался, что озабочен, что «уверенность в том, что ничего не дается даром, побеждает привязанность к ценностям».

Туск подчеркнул, что планирует создавать лучшие условия работы на рынке Польши отечественным предприятиям. Он отметил, что в экономическом национализме «нет ничего плохого».

«У нас не дрогнет рука, чтобы фаворизовать польские фирмы», — указал польский премьер.

15 апреля Туск во время выступления на форуме новых технологий в Варшаве объявил об окончании эры «наивной глобализации». Он добавил, что на смену этому приходит «экономический национализм» и подчеркнул, что Варшава, конкурируя на мировых рынках, больше не будет «наивным партнером».

Ранее Туск заявил, что Польша не хочет просто быть солидарна с Украиной, она планирует заработать на восстановлении страны после завершения военного конфликта.

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