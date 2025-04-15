Польша объявила конец «наивной глобализации»

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе выступления на форуме новых технологий в Варшаве объявил об окончании эры «наивной глобализации». Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что на смену этому приходит «экономический национализм».

«Сегодня Польша, Европа и весь мир оказались в ситуации, где нужно уметь четко сказать, что выиграют, достигнут успеха для своего государства, для своих граждан те, кто делают правильные выводы из того, что делается вокруг нас. Эра наивной глобализации заканчивается», — сказал Туск.

Он подчеркнул, что Варшава, конкурируя на мировых рынках, больше не будет «наивным партнером».

«Польша в этом суровом соревновании эгоистов на мировых рынках не будет наивным партнером, фирмы страны не будут стоять на невыгодной позиции в конкуренции с международными гигантами», — отметил премьер.

Он добавил, что капитал «имеет национальность, экономика имеет национальность, менеджер компании, которая управляется государством, имеет национальность».

«Наши интересы имеют бело-красные цвета (цвета флага Польши). Кто-то назовет это экономическим национализмом? Пожалуйста», — заключил Туск.

Также Туск заявил, что Польша не хочет просто быть солидарна с Украиной, она планирует заработать на восстановлении страны после завершения военного конфликта.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.